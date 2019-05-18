دخول سفينة إغاثة ألمانية تقل 47 مهاجرا المياه الإقليمية لإيطاليا رغم الحظر

روما /أ ش أ/

أكدت منظمة إنسانية المانية، اليوم أن سفينتها التى تقل 47 مهاجرا دخلت بالفعل المياه الإقليمية لإيطاليا.

وذكرت شبكة (أيه.بي.سي.نيوز) الإخبارية الأمريكية، أن المنظمة الألمانية التى تحمل اسم (سى ووتش) أوضحت أنها اضطرت إلى خرق الحظر المفروض من جانب وزير الداخلية ماتيو سالفينى لاعتبارات إنسانية .

وأوضحت المنظمة الالمانية أن المهاجرين من ركاب السفينة يعانون من دوار البحر والجفاف والإرهاق الناتج عن البقاء لفترة طويلة فى رحلتهم البحرية المحفوفة بالمخاطر انطلاقا من السواحل الليبية .

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن هؤلاء المهاجرين - الذين تم إنقاذهم من الموت غرقا قبالة سواحل ليبيا يوم الأربعاء الماضي، ومن بينهم سيدة حامل وأحد المعاقين - مازالوا داخل السفينة التابعة لمنظمة الإغاثة الألمانية ولم يدخلوا أى من الموانئ الإيطالية.

وكان وزير الداخلية الإيطالية قد أكد - أمس - أنه لن يسمح لهذه السفينة بدخول أى من الموانئ الإيطالية طالما ظل وزيرا للداخلية.