خيط الجريمة.. بعد حملها سفاحا.. داليا تفاجئ النيابة بأن والدها السبب

كتب سليم على

تجرد مقاول من مشاعر الأبوة، واعتدى على ابنته جنسيا وحملت منه سفاحا بمنطقة أوسيم.

وبدأت تفاصيل الواقعة بعد ظهور أعراض الحمل على "داليا" التى لم تبلغ من العمر ثمانية عشر عاما، وبدء الشك يحاصر والدتها حتى اجبرتها على الذهاب إلى الطبيب للكشف عليها، الذى أخبرها بأن ابنتها حامل وفى شهور متقدمة، اصيبت الأم بالدهشة والذهول وانهارت فى البكاء واعتدت على ابنتها بالضرب وطالبتها بأن تخبرها بالمتسبب فى تلك الواقعة.

واصطحبت الأم ابنتها إلى المنزل ويدور فى رأسها مئات الأسئلة.. من المتسبب؟ وكيف خدع ابنتها؟ وكيف ستخبر والدها؟.. اتجهت الأم لغرفة ابنتها واستمرت فى الضغط عليها حتى تخبرها، إلى أن "داليا" لم تتحمل الضغط، وأخبرتها بأن والدها السبب فى حملها وأنه يعتدى عليها جنسيا وهددها حتى لا تخبر والدتها، لم تتحمل الأم الصدمة وعلى الفور اتجهت للنيابة وحررت محضرا ضده.

وقامت النيابة باستجواب الطفلة التى أكدت للنيابة بأن والدها اعتدى عليها جنسيا حتى حملت منه، على الفور قامت باستدعاء الاب لسؤاله حول الاتهامات الموجهه له، والتى أنكرها بالكامل، وقررت النيابة بتحليل عينة "دى أن ايه" من الاب والابن والتى أكد صحة رواية المجنى عليها.

وقررت النيابة العامة إحالة المتهم "صابر. ع. ع"، 50 سنة، مقاول، إلى محكمة الجنايات، بتهمة هتك عرض المجني عليها "داليا. ص. ع" بغير رضاها، والتي لم تبلغ ثمانية عشر سنة من عمرها، حال كونه من أصولها والمتولين تربيتها.

وقضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار عبد الشافي السيد عثمان قرارًا بإحالة أوراق المتهم بالاعتداء على نجلته وحملها منه سفاحا بأوسيم إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.