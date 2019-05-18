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خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئون ملك النرويج بيوم الدستور

السبت، 18 مايو 2019 06:33 م
خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئون ملك النرويج بيوم الدستور الشيخ خليفة بن زايد
إيمان حنا
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بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة برقية تهنئة إلى الملك هارالد الخامس ملك مملكة النرويج بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلاده.

 

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتى تهنئة مماثلتين إلى الملك هارالد الخامس.

 

وبعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتى تهنئة مماثلتين إلى أرنا سولبرغ رئيسة وزراء مملكة النرويج.


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