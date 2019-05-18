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السبت، 18 مايو 2019 09:35 م
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خط جوى جديد يربط "شينجيانج" الصينية بسنغافورة

السبت، 18 مايو 2019 09:15 م
خط جوى جديد يربط "شينجيانج" الصينية بسنغافورة خط طيران - ارشيفية
أ ش أ
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أعلنت خطوط "أورومتشي" الجوية الصينية اليوم السبت تشغيل خط جوى دولى يربط مدينة أورومتشى عاصمة منطقة "شينجيانج" الويغورية ذاتية الحكم شمال غربى الصين بسنغافورة.

وقال "هان لو هاي" رئيس خطوط أورومتشى الجوية –فى تصريح اليوم- إن الخط الجوى هو ثانى خط دولى للشركة بعد الخط الذى يربط أورومتشى بمدينة إيركوتسك السياحية الروسية الذى بدأ تشغيله العام الماضي، مشيرا إلى أن افتتاح الخط الجوى الجديد سوف يقوى العلاقات الاقتصادية ويعزز السياحة ويدعم تبادلات الأفراد.

ومن المقرر تسيير ثلاث رحلات أسبوعيا على الخط الجديد مع توقف فى مدينة "ووهان" الصينية (ترانزيت)، وذلك باستخدام طائرة "بوينج 737-800".

 


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