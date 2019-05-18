خروج مصابى حادث انفجار مصنع منظفات من المستشفى بعد تماثلهم للشفاء بالغربية

الغربية – عادل ضرة

أكد الدكتور أحمد غنيم المشرف العام على المستشفيات الجامعية بجامعة طنطا، على خروج جميع المصابين بتسمم واختناق، إثر انفجار مصنع منظفات بقرية ميت حبيش البحرية، بعد أن تماثلوا للشفاء.

وقال "غنيم" فى بيان له منذ قليل، إن المصابين قد تلقوا العلاج اللازم بمستشفى الطوارئ، مؤكدًا أنهم خرجوا جميعاً بعد تحسن حالتهم الصحية وتماثلهم للشفاء ، وليس بينهم حالات حرجة تستدعى القلق.

فى ذات السياق، تم استدعاء صاحب المصنع ويدعى نزيه حسين محمد الديب ٤٥ سنة لمركز شرطة طنطا لسماع أقواله، فى الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية.