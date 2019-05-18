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خارجية فنزويلا: كاراكاس مستعدة لبدء حوار مع أمريكا على أساس الاحترام المتبادل

السبت، 18 مايو 2019 08:31 ص
خارجية فنزويلا: كاراكاس مستعدة لبدء حوار مع أمريكا على أساس الاحترام المتبادل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
أ ش أ
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أعرب وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا، عن استعداد كاراكاس للدخول في حوار مع الإدارة الأمريكية على أساس الاحترام المتبادل.

 

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن أرياسا، اليوم، السبت، قوله: "اللحظة مناسبة للدبلوماسية..الساعة مناسبة للدبلوماسية..نحن مستعدون للعودة إلى الدبلوماسية والجلوس على طاولة المفاوضات واحترام بعضنا .. الحكومة الفنزويلية مستعدة لإقامة آلية حوار مع الإدارة الأمريكية على أساس الاحترام المتبادل".

 

في الوقت نفسه، أشار البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية الفنزويلية، إلى أن حكومة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فشلت في جميع استراتيجياتها فيما يتعلق بفنزويلا.

 

يذكر أن الأزمة في فنزويلا تصاعدت منذ 23 يناير الماضي، بعد إعلان خوان جوايدورئيس الجمعية الوطنية، نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد، بما يتناقض مع الانتخابات التي جرت في العام الماضي، وفاز فيها الرئيس الحالي، نيكولاس مادور.

 

 


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