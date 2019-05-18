حبس 6 متهمين 4 أيام لقتلهم فكهانى بسب فاتورة عداد كهرباء فى بنها

أمر أحمد رجب رئيس نيابة مركز بنها، برئاسة المحامى العام الأول لنيابات شمال بنها حبس 6 متهمين تعدوا بالضرب بالشوم على فكهانى حتى الموت بسب عدم دفعهم فاتورة عداد كهرباء بمحل مؤجر للمتهمين بجانب إصابة ابنه.

وتلقى العميد حسين جندية مأمور مركز بنها بلاغا من مستشفى بنها الجامعى بوصول سعيد ا م فكهانى مصاب بكسر فى قاع الجمجمة ونزيف بالمخ وتوفى عقب وصوله للمستشفى وإبراهيم س ا سائق مصاب بكدمات متفرقة بالجسم.

وأخطر اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية وانتقل العميد يحى راضى رئيس المباحث والعقيد حسنى نصار مفتش مباحث القليوبية بالفحص وسؤال المصاب الثانى "ابن المجنى عليه" اتهم كل من إبراهيم ا ا بائع خضروات ونوسة ف ا بائعة خضروات وحنان ف ا بائعة خضروات وطارق ف ا قهوجى ومحمد س بائع خضروات بالتعدى عليهم بالضرب وأحداث ما بهم من إصابات التى أودت بحياته والده، وذلك بسبب خلافات بينهم على سداد غرامات متراكمة على عداد كهرباء ( باسم المتوفى ) بمحل مؤجر للمتهمين.

وحال مطالبة المتوفى لهم بدفع المبالغ المالية المتأخرة وتغيير العداد باسم أحدهم حدثت بينهم مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قاموا على آثرها بالتعدى عليهم بالضرب وقيام المتهم الأول بالتعدى على المتوفى بعصا ( شومة ) محدثا إصابته التى أودت بحياته.

وتمكن المقدم أحمد كمال ابو العز رئيس مباحث المركز من ضبط المتهمين عدا الأخير وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعه وتكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب، تحرر عن ذلك المحضر رقم 11165 جنح مركز بنها لسنة 2019م.