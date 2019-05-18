حبس مسجل خطر قتل خفير بموقع إنشاءات لسرقة مواد البناء

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة اليوم السبت، بحبس "علاء.ه" 33 عامًا عامل نظافة ومسجل خطر سرقات 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل خفير أمن معين لحراسة مواد البناء المخصصة لأعمال إصلاحات كوبرى الدقى.

كشفت التحقيقات التى أجرتها النيابة، أن المتهم تسلل خلسة إلى موقع الإنشاءات للسرقة، إلا أن المجنى عليه شعر به، فحاول مقاومته، إلا أن المتهم باغته بـ4 طعنات قاتلة بـ"سكين" واستولى منه على 600 جنيه وفر هاربًا.

وتابعت التحقيقات، أن أجهزة الأمن تلقت بلاغًا بالعثور على جثة المجنى عليه "كمال.ح" 58 عامًا، ويعمل خفيرا خاصا لحراسة مواد البناء المخصصة لأعمال إصلاحات الكوبرى، وأنه يرتدى ملابسه كاملة، وبها آثار 4 طعنات أسفل الذقن وأخرى فى الرقبة، وبعثرة فى محتويات الغرفة.