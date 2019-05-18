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"جنايات سوهاج" تقضى بإعدام متهمين بقتل شخص أخذا بالثأر

السبت، 18 مايو 2019 02:56 م
"جنايات سوهاج" تقضى بإعدام متهمين بقتل شخص أخذا بالثأر جنايات سوهاج - أرشيفية
سوهاج – عمرو خلف
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قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت وبإجماع الآراء بإعدام المتهمين "أحمد.ع.أ" مزارع وخالد.ع" مزارع شنقا بعد اتهامهما بقتل المجنى عليه "أحمد.م.ع" أخذا بالثأر بدائرة مركز سوهاج.

 

وصدر الحكم برئاسة المستشار عماد نجدى، وعضوية المستشارين احمد عبد التواب وروميل شحاتة بأمانة سر خالد سلامة.

 

وتعود أحداث الواقعة، إلى عام 2018 بدائرة مركز سوهاج، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بمقتل المجنى عليه، بعد إصابته بطلقات نارية متفرقة بالجسد، وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة، وبعد تقنين الإجراءات، كشفت التحريات وجود خلافات ثأرية بين عائلة المجنى عليه والمتهمين، وفى يوم الحادث راقبا تحركاته وفى أحد الأماكن، أطلقا عليه الأعيرة النارية من سلاح إلى كان بحوزتهما، مما أسفر عن مقتل المجنى عليه فى الحال .

 

وبعد تقنين الإجراءات، تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.


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