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جبروت محامية.. قتلت زوجها بـ12 قرص فياجرا ليخلو لها الجو مع عشيقها

السبت، 18 مايو 2019 04:00 ص
جبروت محامية.. قتلت زوجها بـ12 قرص فياجرا ليخلو لها الجو مع عشيقها حبس - أرشيفية
كتب سليم على
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شهدت منطقة الظاهر جريمة قتل فى شهر رمضان الكريم، حيث وضعت محامية لزوجها 12 قرص فياجرا وقرصين منوم فى المشروبات والطعام بمساعدة عشيقها للتخلص منه كى يخلو لهما الجو.

 

وتلقى قسم شرطة الظاهر بلاغا من أسرة عامل بوفاته داخل أحد المستشفيات الحكومية، فانتقل رجال المباحث وتبين من خلال الفحص أن سبب الوفاة هو وضع منشطات داخل طعام، وعصير تناوله المجنى عليه، وتبين أن وراء الواقعة زوجته، حاصلة على ليسانس حقوق وتعمل محامية، بسبب وجود علاقة غير شرعية بينها وسمسار عقارات، بمقتضاها اتفقا على التخلص منه.

 

وكشفت تحقيقات النيابة عن أن المجنى يعمل مندوب مبيعات بإحدى الدول العربية، يبلغ من العمر 46 سنة، استغلت زوجته سفره وتعرفت على عشيقها المتهم الذى يعمل سمسار عقارات منذ فترة ونشبت بينهما علاقة غير شرعية، وتكررت اللقاءات بينهما وعقب عودة زوجها اتفقت مع عشيقها على التخلص منه، وفكرا سويا فى حيلة لارتكاب جريمتهما حتى اقترح عليها عشيقها وضع الفياجرا له فى الطعام والشراب حتى يصاب بارتفاع ضغط الدم وتوقف عضلة القلب كى تتخلص من الزوج ويتزوجان بعد وفاته.

 

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم اتفق مع عشيقته على التخلص من زوجها فقام بشراء "12 قرص فياجرا و2 قرص منوم" ثم تولت عشيقته دس تلك الأقراص داخل الأطعمة والمشروبات التى تقدمها للمجنى عليه لمدة 3 أيام متتالية، وبالفعل أصيب الزوج المجنى عليه بارتفاع فى ضغط الدم نتيجة تلك الأقراص وأدت إلى وفاته فى الحال.

 

وبالانتقال تبين أن الجثة مسجاة على ظهرها أعلى سرير بغرفة النوم، ولا توجد بها ثمة إصابات ظاهرية، وقدم أهلية المتوفى تقريرا من مستشفى السلام بدائرة القسم، يتضمن أن الوفاة نتيجة توقف بعضلة القلب.

 

وباستصدار إذن من النيابة تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وتسليمهما إلى النيابة التى أصدرت قرارا بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت لهما تهمة القتل العمد.


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