توقف حركة السير على طريق ميت غمر - المنصورة بعد تصادم 4 سيارات

الدقهلية شريف الديب

تسببت السرعة الزائدة والرعونة فى وقوع حادث تصادم بين أربع سيارات على طريق ميت غمر المنصورة، مما أدى إلى توقف حركة السير.

وتلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين أربع سيارات على طريق ميت غمر المنصورة دون وقوع أى إصابات بالأرواح.

وعلى الفور انتقلت ضباط مباحث المركز إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين اصطدام سيارة نقل بمقطورة تحمل لوحات معدنية رقم 8692 د ر ف بمقطورة، مع سيارة ملاكى، وميكروباص رحلات، وسيارة نقل، وتم رفع آثار الحادث من على الطريق وتسير حركة السير، وجارى تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.