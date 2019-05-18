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توزيع 40 طن مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجا بسوهاج خلال رمضان

السبت، 18 مايو 2019 12:00 ص
توزيع 40 طن مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجا بسوهاج خلال رمضان توزيع مواد غذائية - أرشيفية
سوهاج – عمرو خلف
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قال الشيخ على طيفور، وكيل أوقاف سوهاج، إن المديرية قامت بتوزيع 14,400 طن من الأرز و9,600 طن من السكر على الأسر الأكثر احتياجا فى شهر رمضان بجميع المدن والقرى والنجوع من خلال الإدارات الفرعية، حيث قامت كل إدارة بعمل كشف بالمستحقين من الأسر الفقيرة التى يتم توزيع هذه السلع الغذائية عليها.

 

وأضاف الشيخ على طيفور فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه تم توزيع 9 أطنان من الأرز و6 أطنان من السكر على الأسر الأكثر احتياجا الأسبوع الماضى، ليبلغ جملة ما تم توزيعه من سلع غذائية 23,400 طن أرز و15,600 طن من السكر.

 


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