توريد 81508 ألف طن و142 كيلو من محصول القمح إلى الشون والصوامع بالقليوبية وسوهاج

سوهاج – عمرو خلف -القليوبية - إبراهيم سالم- الشرقية حمدى عبدالعظيم

قال حسن الشيبانى وكيل وزارة التموين بسوهاج، أنه تم توريد 72 ألف و 139 طن من محصول القمح الى الشون والصوامع بالمحافظة حتى الآن منذ بدء موسم القمح فى 15 أبريل الماضى.

كان الدكتور أحمد الانصارى محافظ سوهاج، قد صرح إن استلام الأقماح من المزارعين يتم وفقاً للأسعار المحددة، وهى 685 جنيها للأردب درجة نقاوة 23.5، وسعر 670 جنيها لدرجة نقاوة 23، وسعر 655 جنيها لدرجة نقاوة 22.5، لافتاً إلى المتابعة الدقيقة لأعمال التوريد لمنع أى تلاعب، فضلاً عن عمل فحص دورى للكميات المستلمة.

وأكد محافظ سوهاج، على العمل على تذليل كافة العقبات أمام المزارعين حتى تحقق المحافظة أكبر كمية توريد هذا العام، مشيراً إلى أن المحافظة لا تدخر جهداً فى سبيل الاهتمام بالمزارعين، وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد، وحتى توريد المحصول بمختلف قرى ومراكز المحافظة.

كما أعلن السيد الصباحى وكيل مديرية التموين بالقليوبية، توريد 81436 طن و142 كيلو قمح خلال شهر، منذ إنطلاق موسم الحصاد حتى الآن، وذلك بنسبة 75%، مشيرا إلى أنه من المستهدف تحقيقه هذا العام من الأقماح 106 ألف طن، ويجرى توريدهم لصوامع مسطرد وبنها وبنكر الهدى بشبرا الخيمة.

وأشار "الصباحي"، إلى أنه تم تشكيل لجنة بكل شونة برئاسة مفتش تموين تضم فى عضويتها ممثلين عن هيئة الصادرات والواردات والزراعة والجهة المسوقة والقبانى وأمين الشونة لوزن الأقماح وتحديد درجة نقاوتها وصرف قيمتها خلال 48 ساعة للمزارعين.

وتابع، أنه تم رفع الطاقة التخزينية للصوامع والشون والهناجر والبناكر بالمحافظة لتصل إلى 212 ألف طن، بعد دخول الصوامع الجديدة بعرب العليقات بالخانكة التى تبلغ طاقتها التخزينية 90 ألف طن، مشيرا إلى أن أماكن استقبال القمح بالمحافظة هى "صوامع مسطرد، بنكرى الهدى، وشونة مطحن بنها، وصوامع بنها" التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية كجهة تسويقية، و"هنجر شبلنجة، وهنجر شبين القناطر، وهنجر كفر شكر، وشونة كفرسعد بحيري" التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي.

وفى الشرقية، أكد المهندس علاء عفيفى وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، أن موسم حصاد و توريد القمح بمحافظة الشرقية يسير بشكل طبيعى حيث تستقبل 53 شونة وصومعة بمراكز المحافظة محصول القمح بشكل يومى

وأضاف لـ "اليوم السابع" أن إجمالى المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت 369 آلاف و 754 فدان ، والمساحة التى تم حصادها حتى اليوم بلغت 365 ألف 440 فدان

وأوضح عفيفي أن كمية الاقماح الموردة حتى اليوم بلغت 475 ألف و 390 طن