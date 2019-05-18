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تنفيذ خدمات تجميل وإنارة وإنشاء خزان مياه ونظافة ببئر العبد فى شمال سيناء

السبت، 18 مايو 2019 08:51 م
تنفيذ خدمات تجميل وإنارة وإنشاء خزان مياه ونظافة ببئر العبد فى شمال سيناء أعمال تجميل
شمال سيناء - محمد حسين
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بدأ مجلس مدينة بئر العبد بشمال سيناء، فى أعمال تجميل إنارة وإنشاء خزان مياه، وحملات نظافة بقرى وإحياء مختلفة.

 

وقال العميد إيهاب فرغلى رئيس مركز ومدينة بئر العبد، فى تصريح لـ"اليوم السابع، إنه جارى تنفيذ خطة تجميل لقرية نجيلة، والبدء بتركيب عقود الإضاءة والإعلام والبيارق ابتداءً من منطقة البرج حتى آخر حدود القرية مع قرية النصر المجاورة لها .
 

أضاف أنه جرى تسلم موقع إنشاء خزان مياه سعة 5000 م للتنفيذ، وكذا أعمال شبكات لخدمة قرى رابعه، وأم عقبة، وقاطية، واقطية، والجناين، والمريح فى نطاق مركز بئر العبد.
 

وأشار رئيس مركز ومدينة بئر العبد، أنه جارى تنفيذ تنفيذ حملة نظافة بأحياء مدينة بئر العبد كان آخرها بحى الغاز أشرف عليها فرج خليل رئيس قسم النظافة.


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