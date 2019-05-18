تقرير: البريكست وأحزاب اليمين تصيب 92% من الأوروبيين بالقلق بشأن مستقبلهم

كتبت إنجى مجدى

علقت شبكة يورونيوز على استطلاع كشف عن أن أكثر من نصف الأوروبيين يعتقدون أنه من المرجح أن ينهار الاتحاد الأوروبى فى غضون جيل واحد أى 20 عاما، مشيرة إلى أن الأوروبيين باتوا يشعرون بالقلق إزاء النمو المتعثر فى بلدانهم.

وكشفت دراسة، تمت بتكليف من مركز أبحاث المجلس الأوروبى للعلاقات الخارجية، عن توقعات قاتمة لمستقبل الكتلة الأوروبية بين المواطنين الأوروبيين، وتقول الشبكة إن هذه النتائج تعكس قلقاً واسع النطاق بشأن انتخابات الأسبوع المقبل، هذا القلق الذى ساهم فى بلورته تحذيرات الزعماء الأوروبيين من ظهور حكومات شعوبية فى العديد من الدول الأعضاء، حيث وضع ماكرون نفسه كزعيم للقوى المناهضة للشعوبية من أمثال نائب رئيس الوزراء اليمينى المتشدد ماتيو سالفينى، بينما حذر جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية الناخبين من استخدام الانتخابات كعملية احتجاج (أى التعامل وفق ردات فعل على أوضاع يرونها سيئة).

وتشير التوقعات إلى أن الأحزاب المتشددة مثل حزب التجمع الوطنى فى فرنسا وحزب البديل فى ألمانيا ستحقق نتائج جيدة فى هذه الانتخابات الأوروبية، كما أنه من المتوقع أن يشهد البرلمان الأوروبى الذى سيعقد أولى جلساته فى يوليو المقبل انقساماً، ما يزيد من احتمال حدوث شلل يؤدى إلى انهيار الائتلاف البرلمانى القديم الموالى لأوروبا.

التداعيات التى خلفها "بريكست" على الاتحاد الأوروبى أصابت أكثر من مفصل فى عمل التكتل، كما أنها أثرت على غالبية الدول الـ27، فقد أحدثت فجوة بين الشرق والغرب للدول الأعضاء، تلك الفجوة التى عبر عنها رئيس الوزراء المجرى فيكتور أوربان اليمينى الذى يدعو إلى ديمقراطية غير ليبرالية، كما أن حكومات كل من رومانيا وبولندا والمجر التى فشلت فى احترام سيادة القانون، ها هى تحتل مواقع مهمة فى المفوضية الأوروبية.

ويعتقد ثلاثة أرباع الناخبين في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبى أن هناك فشلاً فى الأداء السياسى على الصعيد الوطنى أو على صعيد التكتّل أو كليهما معاً، ففى فرنسا. ويحتاج المرشحون المؤيدون لأوروبا إلى تقديم أفكار جريئة للناخبين من أجل التغيير الذى له وقع حسن لدى الغالبية الصامتة، كما أن الأوان لم يفت بعد بالنسبة للمؤيدين لأوروبا مع وجود ناخبين متقلبين، فحسب استطلاعات الرأى، هناك ما يصل إلى 97 مليون ناخب لا زال بالإمكان إقناعهم بالتصويت لصالح أحزاب بعينها.

ووجدت الدراسة الاستقصائية أن 92% من الناخبين يعتقدون أنهم سيخسرون إذا ما انهار الاتحاد الأوروبى، حيث تصدرت القدرة على التجارة والسفر والعمل فى دول الاتحاد الأوروبى الأخرى، قائمة الأسباب لدى المستطلعين، كما يخشى المواطنون فقدان الشعور بالوحدة بما يتعلق بالأمن والدفاع على اعتبار أنهم جزء من تكتل يمكنه مواجهة الولايات المتحدة والصين فى ظل تنامى حالة الاضطراب الاقتصادى، وفى ظل الطبيعة الحساسة للعلاقة بين ضفتى الأطلسى.

كان الاستطلاع قد كشف أنه فى فرنسا وألمانيا وبلجيكا وإيطاليا وهولندا والنمسا وسلوفاكيا ورومانيا واليونان وجمهورية التشيك وبولندا، يعتقد غالبية الأشخاص أن تفكك الاتحاد الأوروبى خلال مدة تتراوح بين 10 أعوام و20 عاماً احتمال واقعى.