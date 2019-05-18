تعرف على كيفية مواجهة مرض الجلد العقدى واهمية التأمين على الماشية بالفيوم

الفيوم – رباب الجالي

نظمت مديرية الطب البيطري بمحافظة الفيوم ندة إرشادية عن مرض الجلد العقدي وأهمية التأمين على الماشيه وذلك بمركز طامية بمحافظة الفيوم بحضور الدكتورة سوزي شعبان مدير إدارة الإرشاد بالمديرية والدكتور هشام عبد العزيز رئيس قسم الارشاد بادارة مركز طاميه والدكتور وليم مكرم مدير إدارة مركز طاميه.

وقالت الدكتورة سوزي شعبان أن هذه الندوات لها أهمية كبيرة للحفاظ علي صحة الماشية مشيرة الي أن تثقيف مربي الماشية ومدي وعيهم بخطرة الأمراض التي تصيبها وأعراضها وكيفية التعامل معها يسهم بشكل كبير في الحفاظ علي صحة الماشي وتجنب إصابتهم خاصة أن الجلد العقدي من الأمراض التي يجهل الكثيرن كيفية التعامل معها.

وتناولت الندوة أعراض مرض الجلد العقي علي الماشية وكيفية التعامل مع المواشي المصابة وتجنت إنتقال المرض للمواشي السليمة والجرعات العلاجية التي تتناولها المواشي المصابة والتحصينات التي يجب إعطاؤه للمواشي لتجنب الإصابة.