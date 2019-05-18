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تعرف على كيفية تحديد مواعيد الإفطار والإمساك على متن رحلات الطيران

السبت، 18 مايو 2019 04:33 م
تعرف على كيفية تحديد مواعيد الإفطار والإمساك على متن رحلات الطيران طائرة مصر للطيران - أرشيفية
كتب أحمد حمادة
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يحتاج الكثير من المسافرين على متن رحلات الطيران إلى معرفة الطرق التى يمكن أن يحدد بها مواعيد الغروب والشرق على متن رحلات الطيران أثناء تحليق الطائرة، وللعلم أن رحلات الطيران على الشركات العربية والتابعة لدول التعاون الإسلامى، يعتمد الأمر على قائد الطائرة، حيث أن معظم الطيارين لديهم أجهزة حديثة ومتطورة GPS يمكنها تحديد المواعيد الخاصة بغروب الشمس والإفطار وايضا تحديد مواعيد الإمساك قبل الشروق، ولذلك فان المسافر على متن واحدة من هذه الخطوط يمكنه الاعتماد على قائد الطائرة فى تحديد تلك المواعيد

 

أما فى حالات السفر على خطوط اجنية فيمكن للصائم أن يعتمد على العين المجردة فى معرفة الغروب وموعد الإفطار مع العلم انه لايمكن الاعتماد على المواعيد الخاصة بالغروب بالنسبة للبلدان التى تحلق فيها الطائرة، حيث أن الغروب يتاخر كلما ارتفع الإنسان عن سطح الأرض لذلك على الصائم أن يعتمد على العين المجردة من غيب الشمس بشكل تام والإفطار، إضافة إلى أنه عليه أن يحتاط فى الإمساك عن الأكل فى السحور.

 


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