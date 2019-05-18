تعرف على تعليمات محافظ البحر الأحمر بشأن المساكن البديلة للعشوائيات × 7 معلومات

البحر الأحمر - عماد عرفة

شدد اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، على فرع جهاز التعمير والإسكان بالمحافظة، ورؤساء المدن، على عدة تعليمات بشأن مساكن الروضة البديلة للعشوائيات بمدن المحافظة المختلفة، وذلك مع قرابة الانتهاء العمل بها تعرف على تلك التعليمات.

1- سرعة توصيل وتركيب كل المرافق الخاصة بمشروعات تطوير العشوائيات، لتواكب قرابة انتهاء أعمال الإنشاءات وتسليم كافة الوحدات إسكان الروضة فى "الغردقة سفاجا والقصير ورأس غارب".

2- تكليف رؤساء المدن باستهداف المناطق العشوائية الأخرى والمنازل غير الآمنة.

3- التنسيق بين استشارى المحافظة وصندوق تطوير العشوائيات على وضع حصر دقيق للمستحقين والمنازل غير الآمنة وغير اللائقة بجميع المدن وكل المناطق بأراضى المحافظة حتى يتم عمل منازل لائقة لهم والقضاء على العشوائيات.

4- تكليف رؤساء المدن بعمل بحث اجتماعى لسكان المناطق ذات الخطورة الداهمة، ليتم استهدافهم خلال خطة تطوير العشوائيات.

5- تحديد الموقف الكامل لجميع المستحقين عن طريق معرفة كل أولويات الدعم الذى تم أخذها من الدولة من مساكن أو أراضى لهم حتى يتم تحديد المعاملة المالية المناسبة لهم.

6- توصيف كل حالة من حالات المستحقين وعرضها على اللجنة التى ينطبق عليها الشروط والضوابط من عدمه.

7- إنشاء الوحدات البديلة للعشوائيات بمدينتى حلايب وشلاتين على الطراز المعمارى الذى يتناسب مع الطبيعة بهذه المدن، وذلك للحفاظ على المحميات الطبيعية والحياة البدوية .