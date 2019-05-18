video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 18 مايو 2019 05:43 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تعرف على تعليمات محافظ البحر الأحمر بشأن المساكن البديلة للعشوائيات × 7 معلومات

السبت، 18 مايو 2019 05:00 ص
تعرف على تعليمات محافظ البحر الأحمر بشأن المساكن البديلة للعشوائيات × 7 معلومات المساكن البديلة للعشوائيات
البحر الأحمر - عماد عرفة
إضافة تعليق

شدد اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، على فرع جهاز التعمير والإسكان بالمحافظة، ورؤساء المدن، على عدة تعليمات بشأن مساكن الروضة البديلة للعشوائيات بمدن المحافظة المختلفة، وذلك مع قرابة الانتهاء العمل بها تعرف على تلك التعليمات.

 

1- سرعة توصيل وتركيب كل المرافق الخاصة بمشروعات تطوير العشوائيات، لتواكب قرابة انتهاء أعمال الإنشاءات وتسليم كافة الوحدات إسكان الروضة فى "الغردقة سفاجا والقصير ورأس غارب".

 

2- تكليف رؤساء المدن باستهداف المناطق العشوائية الأخرى والمنازل غير الآمنة.

 

3- التنسيق بين استشارى المحافظة وصندوق تطوير العشوائيات على وضع حصر دقيق للمستحقين والمنازل غير الآمنة وغير اللائقة بجميع المدن وكل المناطق بأراضى المحافظة حتى يتم عمل منازل لائقة لهم والقضاء على العشوائيات.

 

4- تكليف رؤساء المدن بعمل بحث اجتماعى لسكان المناطق ذات الخطورة الداهمة، ليتم استهدافهم خلال خطة تطوير العشوائيات.

 

5- تحديد الموقف الكامل لجميع المستحقين عن طريق معرفة كل أولويات الدعم الذى تم أخذها من الدولة من مساكن أو أراضى لهم حتى يتم تحديد المعاملة المالية المناسبة لهم.

 

6- توصيف كل حالة من حالات المستحقين وعرضها على اللجنة التى ينطبق عليها الشروط والضوابط من عدمه.

 

7- إنشاء الوحدات البديلة للعشوائيات بمدينتى حلايب وشلاتين على الطراز المعمارى الذى يتناسب مع الطبيعة بهذه المدن، وذلك للحفاظ على المحميات الطبيعية والحياة البدوية .

 
 
مساكن البديلة للعشوائيات (1)
المساكن البديلة للعشوائيات 
مساكن البديلة للعشوائيات (2)
المساكن البديلة للعشوائيات 
 
مساكن البديلة للعشوائيات (3)
المساكن البديلة للعشوائيات 
مساكن البديلة للعشوائيات (4)
المساكن البديلة للعشوائيات 
مساكن البديلة للعشوائيات (5)
المساكن البديلة للعشوائيات 
مساكن البديلة للعشوائيات (6)
المساكن البديلة للعشوائيات 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. تطوير منطقة العشش كمساكن بديلة للعشوائيات برأس غارب

محافظ البحر الأحمر يطالب جهاز التعمير بالانتهاء من المساكن البديلة للعشوائيات

بالصور ..خالد فودة ونائب وزير الإسكان يضعان حجر أساس مساكن بديلة للعشوائيات

بالفيديو والصور.. وزير الاسكان يتفقد مشروع مساكن بديلة لعشوائيات جنوب بورسعيد

البحرالاحمر

اخبار مصر

مساكن البديلة للعشوائيات

المساكن الغير امنه

مساكن الروضة

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
فيديو.. الرئيس السيسى: الجيش والشرطة هما جناحا الأمن للأمة المصرية

فيديو.. الرئيس السيسى: الجيش والشرطة هما جناحا الأمن للأمة المصرية

زيادة المكون المحلى و تدعيم الصناعات الوطنية ..الدولة تحتاج إلى استراتيجية صناعية كبرى تنهض بالبلاد مثل الملابس والبتروكيماويات والحديد.. الهدف تحقيق معدل نمو صناعى بنسبة 10% ولا نريد حلولا صناعية شكلية

زيادة المكون المحلى و تدعيم الصناعات الوطنية ..الدولة تحتاج إلى استراتيجية صناعية كبرى تنهض بالبلاد مثل الملابس والبتروكيماويات والحديد.. الهدف تحقيق معدل نمو صناعى بنسبة 10% ولا نريد حلولا صناعية شكلية

النصف الآخر 12.. أليدا وجيفار قصة حب ثورية بين مناضلين أسفرت عن 4 أبناء.. المقاومة الكوبية جمعت أشهر ثائر فى العصر الحديث بزوجته.. لم يثق بها فى البداية وأعتقد أنها تتجسس عليه

النصف الآخر 12.. أليدا وجيفار قصة حب ثورية بين مناضلين أسفرت عن 4 أبناء.. المقاومة الكوبية جمعت أشهر ثائر فى العصر الحديث بزوجته.. لم يثق بها فى البداية وأعتقد أنها تتجسس عليه

جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الإسماعيلي والداخلية

جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الإسماعيلي والداخلية

مخالفات تعرضك للحبس فى قانون المرور..ثبوت ارتكاب قائد السيارة حادث مروري

مخالفات تعرضك للحبس فى قانون المرور..ثبوت ارتكاب قائد السيارة حادث مروري

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة