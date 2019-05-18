تسيير خط جوى جديد بين الصين ورواندا الشهر المقبل

أ ش أ

أعلن مطار (قوانغتشو باييون) الدولي بمقاطعة قوانجدونج جنوبي الصين تسيير خط جوي جديد يربط مدينة (قوانجتشو) مع (كيجالي) عاصمة رواندا الشهر المقبل.

وذكرت سلطات المطار - في بيان اليوم السبت - أن الخط الجديد سيتم تشغيله من جانب شركة طيران (رواند إير) عبر طائرة من طراز "إيرباص إيه 330" بواقع 3 رحلات أسبوعيا، وستقلع أول رحلة من قوانجتشو يوم 18 يونيو المقبل، وستتوقف (ترانزيت) في مومباي بالهند.

ومن المتوقع أن يسهم الخط الجوي الجديد في تعزيز التعاون والتبادلات والسياحة بين الصين ورواندا.