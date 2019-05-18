تداول 28 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالى" أن إجمالى حركة السفن اليوم السبت 28 سفينة.
واستقبل ميناء شرق بورسعيد 3 سفن حاويات، وغادر الميناء 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 6 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن.
كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات، وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول 3 سفن، كما سجل الميناء خروج سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينتين.
وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من والى الميناء.
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