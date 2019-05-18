تداول 28 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد

بورسعيد - السيد فلاح

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالى" أن إجمالى حركة السفن اليوم السبت 28 سفينة.

واستقبل ميناء شرق بورسعيد 3 سفن حاويات، وغادر الميناء 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 6 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات، وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول 3 سفن، كما سجل الميناء خروج سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينتين.

وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من والى الميناء.