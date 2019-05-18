تحرير 757 مخالفة مرورية فى حملة مكبرة بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، من ضبط قضيتين سلاح نارى وذخائر بدون ترخيص، وتحرير 757 مخالفة وجنحة مرورية، وتنفيذ 436 حكما فى مجال تنفيذ الأحكام، فى حملة أمنية مكبرة بمراكز المحافظة.



كما تمكنت الحملة، تحت إشراف اللواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم، من ضبط 64 قضية تموين متنوعة، و62 قضية متنوعة فى مجال ضبط الأسواق، وقضيتين اتجار بالمخدرات، ومتهم هارب ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية سرقة، وقضيتين أسلحة بيضاء، وتنفيذ 224 قرارا وحالة إزالة وأحكام قضائية وقرارات تمكين فى مجال إزالة التعديات.