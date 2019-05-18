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تجنبى الخلافات الزوجية فى رمضان.. مختص: الحوار عصب الحياة والأفضل لنجاح الزواج

السبت، 18 مايو 2019 10:00 م
تجنبى الخلافات الزوجية فى رمضان.. مختص: الحوار عصب الحياة والأفضل لنجاح الزواج خلافات زوجية - صورة أرشيفية
كتبت أسماء شلبى
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الطلاق كلمة سهلة يرددها الأزواج والزوجات دون أن يفكروا فى تباعتها، وما تسببه فى معاناة وهموم ومشكلات ومشاوير ومحامين ونزاعات قضائية فى المحاكم، وتأثير ذلك على نفسية الأطفال .

 

تهديد الزوجة

 

حكاية مليئة بالأسى، قصتها الزوجة "هاجر.م"، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر لتقول: "تزوجت بسن الـ30 عامًا، بسبب إصرار أهلى على عدم تضيع الفرصة خوفًا من ألا أجد عريسًا مناسبًا وأقارن بفتيات عائلتى التى تزوجت فى سن مبكرة بحكم تقاليد وعادات قريتنا بالجيزة، مكثت 3 شهور ولكنى تعبت نفسيًا، وبدأت أشعر وكأن زوجى عدو لى، لأنه كان دائم الانتقاد والتحقير لى، وكأنه مريض بمرض الإسقاط النفسى، فكل ما لديه من سلبيات وغضبه لأسباب تافهة جدًّا".
 

وأضافت "هاجر": "يهددنى بالطلاق رغم عدم تقصيرى فى حقوقه‪، وإذا ردت عليه، يقول أنا جوزك، ومن حقى أفعل ما أشاء أو حتى أقتلك".

 

مختص بالشأن الأسرى: الحوار عصب الحياة الزوجية والوسيلة الأفضل للنجاح

 

 يقول الدكتور سليم محمود المختص بالشأن الأسرى،إن الحوار عصب الحياة الزوجية، والوسيلة الأفضل لنجاح الزواج وبناء أسرة سعيدة ومتوازنة، مؤكدًا وجوب أن يشمل الحوار يجب المسائل اليومية للزوجين، والملاحظات والعتاب واللوم، إضافة إلى الثناء على الآخر والتعبير عن المشاعر بين الزوجين، مهما كانت ودون مغالطات، وذلك لضمان التواصل وإصلاح الأخطاء فى التعامل والسلوك.

 


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الضرب والتعنيف

الحوار الزوجى

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