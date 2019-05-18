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تجديد حبس متهم فى مشاركة جماعة إرهابية.. و29 مايو نظر أمر التجديد

السبت، 18 مايو 2019 03:59 م
تجديد حبس متهم فى مشاركة جماعة إرهابية.. و29 مايو نظر أمر التجديد حبس - أرشيفية
كتبت أمنية الموجى
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جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس "إبراهيم . ع" 15 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة في القضية رقم 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، و اتهامه بمشاركة جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة، وحددت جلسة 29 مايو لنظر أمر تجديد حبسه علي ذمة التحقيقات في القضية.

 

ووجهت النيابة للمتهمين مشاركة  جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائى.


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