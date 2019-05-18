تجديد حبس متهم فى مشاركة جماعة إرهابية.. و29 مايو نظر أمر التجديد

جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس "إبراهيم . ع" 15 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة في القضية رقم 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، و اتهامه بمشاركة جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة، وحددت جلسة 29 مايو لنظر أمر تجديد حبسه علي ذمة التحقيقات في القضية.