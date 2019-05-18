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تجديد حبس سائق تسبب فى مصرع فتاه بشبرا الخيمة 15 يوما

السبت، 18 مايو 2019 12:55 ص
تجديد حبس سائق تسبب فى مصرع فتاه بشبرا الخيمة 15 يوما حبس -ارشيفية
القليوبية-نيفين طه
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جدد قاضى المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة، بتجديد حبس سائق 15 يوما على ذمة التحقيقات تسبب فى دهس فتاة 20 عاما أسفل اللودر الخاص بمجلس المدينة، أثناء عودته للخلف بسرعة خلال جمعه القمامه بشبرا الخيمة.
 
واستعلجت النيابة تقرير فحص الكاميرات، التي سجلت الحادث بالشارع الذي شهد الواقعة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.
 
وكشفت التحقيقات أن المجني عليها، لقيت مصرعها علي يد سائق لودر مجلس مدينة شبرا الخيمة، أثناء رفع القمامة بشارع أحمد عرابي في شبرا الخيمة وعودته للخلف منذ عدة أيام أثناء ذهابها لأداء امتحاناتها بمدرسة السلام الفنية للبنات بشارع الملاح في شبرا الخيمة.
 
 
تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد مصرع "ليلى . س . إ"، 20 سنة، تحت عجلات لودر تابع لمجلس مدينة شبرا الخيمة.
 
انتقلت على الفور الجهات الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين أنه أثناء قيام سائق اللودر ويدعى "أحمد. م . أ" برفع قمامة الحى وعودته للخلف، اصطدم بالفتاة ودهسها ولفظت أنفاسها الأخيرة في الحال، وتم نقل الجثة إلى مستشفى ناصر العام، والتحفظ على السائق داخل قسم الشرطة.
 

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