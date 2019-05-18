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تجديد حبس المتهمين بسرقة 12 مليون جنيه من سيارة نقل أموال بالشيخ زايد

السبت، 18 مايو 2019 10:36 ص
تجديد حبس المتهمين بسرقة 12 مليون جنيه من سيارة نقل أموال بالشيخ زايد حبس-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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جدد قاضى المعارضات بمحكمة 6 أكتوبر، حبس المتهمين بسرقة 12 مليونا و490 ألف جنيه من سيارة نقل أموال بمدينة الشيخ زايد  15 يومّا على ذمة التحقيقات.
 
واستمعت جهات التحقيق لأقوال طاقم السيارة والذين أكدوا، أن مهمتهم تتمثل فى نقل مبالغ مالية من البنوك، وإيداعها بماكينات الصرف الآلى بالشوارع والمولات التجارية.
 
وأضافوا أنهم أودعوا جزءا من النقود التى بحوزتهم بماكينات الصرف الآلى بمدينة الشيخ زايد، وعندما توجهوا لإيداع النقود بماكينات مول تجارى شهير بمدينة الشيخ زايد، فوجئوا بسرقة المبلغ المالى على يد سائق السيارة "س.إ"

وتوصلت التحريات، أن سائق سيارة نقل الأموال التابعة لإحدى شركات الحراسة، استعان بـ 9 متهمين لارتكاب الواقعة، وعقب توجه وبصحبته زملاءه المسئولين عن نقل الأموال لنقل ملايين الجنيهات من أحد البنوك وايداعها بماكينات الصرف الآلى، استغل المتهم توجه زملائه لإيداع مبالغ مالية بماكينات الصرف الالى الخاصة بأحد المولات التجارية الشهيرة بالشيخ زايد، واستولى على السيارة التى تحتوى على خزينة بها 12 مليونا و490 ألف جنيه وفر هاربا.

وكشفت تحريات رجال المباحث أن سائق السيارة توجه إلى منطقة صحراوية حيث كان ينتظره باقى المتهمين، وتمكنوا من كسر الخزينة والاستيلاء على النقود وفروا هاربين بعد ترك السيارة الخاصة بالشركة، مستخدمين سيارتين ملاكى فى الهرب. 

وتمكن رجال المباحث من تحديد هوية المتهمين، وبإعداد عدة أكمنة تمكن الرائد كريم سمير، رئيس مباحث قسم شرطة أول الشيخ زايد، من القبض على المتهمين وبحوزتهم المبلغ المالى المسروق.

 


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