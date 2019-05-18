تجديد حبس المتهمين بسرقة 12 مليون جنيه من سيارة نقل أموال بالشيخ زايد

جدد قاضى المعارضات بمحكمة 6 أكتوبر، حبس المتهمين بسرقة 12 مليونا و490 ألف جنيه من سيارة نقل أموال بمدينة الشيخ زايد 15 يومّا على ذمة التحقيقات.

واستمعت جهات التحقيق لأقوال طاقم السيارة والذين أكدوا، أن مهمتهم تتمثل فى نقل مبالغ مالية من البنوك، وإيداعها بماكينات الصرف الآلى بالشوارع والمولات التجارية.

وأضافوا أنهم أودعوا جزءا من النقود التى بحوزتهم بماكينات الصرف الآلى بمدينة الشيخ زايد، وعندما توجهوا لإيداع النقود بماكينات مول تجارى شهير بمدينة الشيخ زايد، فوجئوا بسرقة المبلغ المالى على يد سائق السيارة "س.إ"