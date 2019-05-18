بوروشينكو ينصح الرئيس الأوكرانى الجديد بالحفاظ على ثقة الاتحاد الأوروبى

موسكو أ ش أ

نصح الرئيس الأوكرانى المنتهية فترة ولايته، بترو بوروشينكو، رئيس الدولة الجديد المنتخب فلاديمير زيلينسكي، بالحفاظ على ثقة الاتحاد الأوروبي، وتعزيز التحالف الدولى الموالى لأوكرانيا، وتهيئة الظروف للتقدم بطلب للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبى فى عام 2023.

وقال بوروشينكو، اليوم السبت، متحدثًا فى العاصمة كييف بمناسبة (يوم أوروبا): "أود أن أقول لأولئك الذين سينفذون استراتيجية الدولة بعد غدٍ؛ إنه يتعين عليهم: أولًا، حماية ثقة وتضامن الاتحاد الأوروبى وأوكرانيا. ثانياً، تعزيز التحالف الدولى الموالى لأوكرانيا والذى يعارض إلى جانب أوكرانيا، العدوان الروسى ويدعم الإصلاحات. ثالثاً، تشديد ضغط العقوبات الذى تفرضها الدول الغربية على روسيا. رابعاً، مواصلة وإنفاذ اتفاقية الشراكة، وتعزيز اتفاقية التجارة الحرة. خامساً، مواصلة التعاون القطاعى مع الاتحاد الأوروبي".

وأضاف بوروشينكو -حسبما أوردت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية- "وأخيراً وأهم شيء، يجب تهيئة جميع الظروف لكى يتسنى لأوكرانيا حتى عام 2023 الوفاء بمعايير العضوية فى الاتحاد الأوروبى وإتاحة الفرصة لها للتقدم بطلب للحصول على عضوية كاملة فى الاتحاد الأوروبى وتوقيع خطة العمل الخاصة بعضوية حلف شمال الأطلسى (الناتو)".

كما أعرب عن أمله فى أن يواصل الرئيس الجديد تحريك البلاد نحو الاتحاد الأوروبي.

واختتم بوروشينكو حديثه قائلًا: "إن اتفاق الشراكة، ونظام التأشيرة الحرة، المنصوص عليه فى دستور التقدم نحو الاتحاد الأوروبى وحلف شمال الأطلسى أصبح فى السنوات الأخيرة من المنجزات المهمة لأوكرانيا"، معربا عن فخره لكون أوكرانيا أصبحت، خلال فترة رئاسته، أقرب من الاتحاد الأوروبى عن أى وقت مضى فى التاريخ. كما أكد أيضًا أنه منذ بداية عمل منطقة التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، وقد زادت التجارة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبى بأكثر من الضعف.