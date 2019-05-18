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بلجيكا تخلى محطة قطارات بسبب صعود دخان كثيف

السبت، 18 مايو 2019 08:45 م
بلجيكا تخلى محطة قطارات بسبب صعود دخان كثيف الشرطة البلجيكية
كتب - أحمد علوى
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أكد أرنود ريمان، المتحدث باسم شبكة السكك الحديدية ببلجيكا، إنه جرى إخلاء محطة بروكسل سنترال، نتيجة صعود دخان كثيف للغاية.
 

ووفقاً لقناة بلجيك 24 البلجيكية، قال أرنود، "إن سائق قطار اكتشف دخانًا كثيفًا فى الساعة 4.48 بعد الظهر بتوقيت بلجيكا"، وأن أربعة من أصل ستة خطوط تعمل حاليًا فى حين تم إغلاق ثلاثة من الأنفاق الفرعية، المنفصلة عن بعضها البعض، والتى تربط محطتين بروكسل سنترال وبروكسل الشمالية.
 

وقال ريمان "الدخان كان بسبب إطار محترق"، و"لا يزال من المستحيل تحديد ما إذا كان الحادث مقصودًا".
 

يذكر أنه خلال وقت سابق من هذا الأسبوع، توقفت حركة السكك الحديدية بين بروكسل الشمالية و بروكسل الجنوبية، فى كلا الاتجاهين، وكان سبب توقف حركة المرور بين هاتين المحطتين الرئيسيتين فى العاصمة حريق شمل الصناديق الكهربائية، وتسبب الحادث فى العديد من التأخير على السكك الحديدية.


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