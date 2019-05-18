بعثة الاتحاد الأوروبى إلى كراكاس تشدد على الحل السلمى للأزمة فى فنزويلا

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أعلن الاتحاد الأوروبي ، اليوم،السبت، أنه أوفد بعثة سياسية إلى فنزويلا خلال اليومين الماضيين للقاء أطراف الأزمة الفنزويلية، وأن البعثة شددت على الالتزام بالحل السلمي والديمقراطي للأزمة.

وأفاد بيان - أورده الموقع الإلكتروني لبعثة الاتحاد الأوروبي لدى فنزويلا - بأن الاجتماع الوزراي الثالث لمجموعة الاتصال الدولية الذي عقد في "سان جوزيه " يومي السادس والسابع من مايو الجاري ، وافق على تعزيز مشاركة المجموعة السياسية والدبلوماسية في المفاوضات بشأن عملية سياسية تؤدي إلى انتخابات رئاسية حرة ونزيهة، وفقا للدستور الفنزويلي.

وأضاف البيان ، أنه في هذا الشأن، توجهت بعثة سياسية من ممثلي الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية، وإيطاليا، والبرتغال، وإسبانيا، والسويد، وأوروجواي إلى فنزويلا يومي 16 و17 من مايو الجاري، للقاء جميع الأطراف الوطنية ذات الصلة.

ولفت إلى أن البعثة شددت على التزام مجموعة الاتصال الدولي بالحل السلمي والديمقراطي للأزمة الراهنة، كما ناقشت الطريقة الممكنة للتفاوض بشأن المسار الانتخابي.

وأشار - البيان - إلى أن أطراف الحوار أعربت عن تقديرها لجهود مجموعة الاتصال الدولية، وشجعوا استمرار مشاركتها، وأن المجموعة ستكثف العمل مع الأطراف المعنية في فنزويلا، وكذلك مع شركائها الدوليين، بهدف تسهيل توصل الفنزوليين "بأنفسهم "إلى حل سلمي وديمقراطي .