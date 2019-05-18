video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 19 مايو 2019 12:24 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

بدر رمضان الأزرق يزين سماء مصر والوطن العربى الآن .. التفاصيل × 10 معلومات

السبت، 18 مايو 2019 11:00 م
بدر رمضان الأزرق يزين سماء مصر والوطن العربى الآن .. التفاصيل × 10 معلومات القمر الأزرق
كتب محمود راغب
إضافة تعليق

هواة الفلك والمغرمون بالظواهر الفلكية على موعد الآن مع ظاهرة فلكية فى غاية الجمال ، وهو وصول قمر شهر رمضان المعظم مرحلة البدر المكتمل بسماء مصر والمنطقة العربية والذى يطلق عليه بدر رمضان الأزرق .

وينشر" اليوم السابع" لقرائه تفاصيل ظهور القمر البدر بسماء مصر والمنطقة العربية ولماذا يطلق عليه القمر الأزرق ، وذلك فى نقاط مبسطة كما يلى :

1- وصل القمر اليوم السبت لحظة البدر المكتمل ويزين قبة السماء حتى مطلع الفجر

2- يطلق على هذا البدر القمر الأزرق الموسمى

3- وصل قمر شهر رمضان المبارك مرحلة البدر المكتمل الساعة (9:11 مساء بتوقيت غرينتش)

4- القمر وصل مرحلة البدر المكتمل الساعة 11:11 مساء بتوقيت القاهرة

5- وجه القمر مضاء بالكامل بنور الشمس

6- يكون القمر بذلك قطع نصف مدارة حول الأرض وسيبقى مشاهدا إلى أن يغرب مع شروق شمس الأحد

7- القمر الأزرق الموسمى تسمية تشير إلى ثالث قمر بدر من أربعة خلال الموسم الحالى في الفترة ما بين الاعتدال الربيعي والانقلاب الصيفي وهو أمر نادر يحدث مره كل بضعة سنوات

8- القمر الأزرق الموسمى يحدث بمعدل حوالى مرة كل سنتين ونصف و سيكون التالي فى 22 أغسطس 2021

9- بدر رمضان لن يظهر باللون الأزرق لأن هذه مجرد تسمية

10- خلال الليالى التالية يشرق القمر متأخرا بحوالى الساعة كل يوم لذلك يرصد متأخرا فى الليل


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

آخر ظهور للقمر العملاق فى عام 2019

صور.. آخر ظهور للقمر العملاق فى عام 2019

لو ملحقتش اللى فات.. القمر العملاق يظهر فى السماء مساء 20 مارس

صور.. العالم هذا الصباح.. القمر العملاق يزين سماء العالم للمرة الثانية فى 2019.. مهرجان كاريكاتيرى يجسد قادة وفنانى العالم بفرنسا.. ومصرع 7 أطفال من عائلة واحدة من اللاجئين السوريين فى حريق منزل بكندا

القمر العملاق يزين سماء العالم للمرة الثانية فى 2019

القمر البدر

القمر الازرق

بدر رمضان الازرق

بدر رمضان

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
مانشستر سيتي الأفضل فى إنجلترا عبر العصور بـ4 بطولات تاريخية

مانشستر سيتي الأفضل فى إنجلترا عبر العصور بـ4 بطولات تاريخية

روما يحتاج معجزة ميلان وأتلانتا للمشاركة فى دورى أبطال أوروبا

روما يحتاج معجزة ميلان وأتلانتا للمشاركة فى دورى أبطال أوروبا

النصف الآخر 13.. إيفا الفتاة التى وقعت فى حب الزعيم النازى.. تعرفت على هتلر عبر مصوره الشخصى وحاولت الانتحار لجذب انتباهه.. ظلت عشيقته طوال سنوات الحرب.. وتزوجا 40 ساعة فقط قبل انتحارهما بعد سقوط الرايخ الثالث

النصف الآخر 13.. إيفا الفتاة التى وقعت فى حب الزعيم النازى.. تعرفت على هتلر عبر مصوره الشخصى وحاولت الانتحار لجذب انتباهه.. ظلت عشيقته طوال سنوات الحرب.. وتزوجا 40 ساعة فقط قبل انتحارهما بعد سقوط الرايخ الثالث

بعد عقد قرانهم.. تعرف على أبناء الشيخ محمد بن راشد الثلاثة.. "حمدان" ولى عهد دبى وأشهر عزاب الخليج.. تغنى بأشعاره محمد عبد وكاظم الساهر.. و"مكتوم" رجل الإسهامات الإنسانية.. و"أحمد" راعى الشباب

بعد عقد قرانهم.. تعرف على أبناء الشيخ محمد بن راشد الثلاثة.. "حمدان" ولى عهد دبى وأشهر عزاب الخليج.. تغنى بأشعاره محمد عبد وكاظم الساهر.. و"مكتوم" رجل الإسهامات الإنسانية.. و"أحمد" راعى الشباب

بالقانون.. إزاى ترجع تليفونك المسروق فى 9 خطوات

بالقانون.. إزاى ترجع تليفونك المسروق فى 9 خطوات

هدف لا ينسى .. رأسية فلافيو تهدى الأهلى لقب الدورى على حساب الدراويش

هدف لا ينسى .. رأسية فلافيو تهدى الأهلى لقب الدورى على حساب الدراويش

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة