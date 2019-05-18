بدر رمضان الأزرق يزين سماء مصر والوطن العربى الآن .. التفاصيل × 10 معلومات

كتب محمود راغب

هواة الفلك والمغرمون بالظواهر الفلكية على موعد الآن مع ظاهرة فلكية فى غاية الجمال ، وهو وصول قمر شهر رمضان المعظم مرحلة البدر المكتمل بسماء مصر والمنطقة العربية والذى يطلق عليه بدر رمضان الأزرق .

وينشر" اليوم السابع" لقرائه تفاصيل ظهور القمر البدر بسماء مصر والمنطقة العربية ولماذا يطلق عليه القمر الأزرق ، وذلك فى نقاط مبسطة كما يلى :

1- وصل القمر اليوم السبت لحظة البدر المكتمل ويزين قبة السماء حتى مطلع الفجر

2- يطلق على هذا البدر القمر الأزرق الموسمى

3- وصل قمر شهر رمضان المبارك مرحلة البدر المكتمل الساعة (9:11 مساء بتوقيت غرينتش)

4- القمر وصل مرحلة البدر المكتمل الساعة 11:11 مساء بتوقيت القاهرة

5- وجه القمر مضاء بالكامل بنور الشمس

6- يكون القمر بذلك قطع نصف مدارة حول الأرض وسيبقى مشاهدا إلى أن يغرب مع شروق شمس الأحد

7- القمر الأزرق الموسمى تسمية تشير إلى ثالث قمر بدر من أربعة خلال الموسم الحالى في الفترة ما بين الاعتدال الربيعي والانقلاب الصيفي وهو أمر نادر يحدث مره كل بضعة سنوات

8- القمر الأزرق الموسمى يحدث بمعدل حوالى مرة كل سنتين ونصف و سيكون التالي فى 22 أغسطس 2021

9- بدر رمضان لن يظهر باللون الأزرق لأن هذه مجرد تسمية

10- خلال الليالى التالية يشرق القمر متأخرا بحوالى الساعة كل يوم لذلك يرصد متأخرا فى الليل