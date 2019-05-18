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بدء تطوير منطقة ربوة أكتوبر "ابنى بيتك 6 سابقاً" لإنهاء مشكلات قاطنيها

السبت، 18 مايو 2019 11:17 ص
بدء تطوير منطقة ربوة أكتوبر "ابنى بيتك 6 سابقاً" لإنهاء مشكلات قاطنيها عقارات _ أرشيفية
كتب أحمد حسن
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أكد  المهندس مجدى يوسف، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، أنه يتم اتخاذ عدد من الإجراءات لتطوير منطقة ربوة أكتوبر "ابني بيتك ٦ سابقاً" حتى تواكب المشروعات المجاورة لها بالمدينة، مؤكداً أنه جارٍ اتخاذ عدد من الإجراءات لإنهاء مشكلات المواطنين قاطنى المنطقة، وحث غير المقيمين على السكن بها.

 

وأضاف المهندس مجدى يوسف، أنه يتم بصفة دورية وميدانية متابعة أعمال النظافة، وتنسيق الموقع، وأعمال الصرف بالمنطقة، كما يتم تشغيل الخدمات السابق تنفيذها، وإسناد مجموعات من المبانى الخدمية الجديدة، وتأهيل الشبكات السابق تنفيذها، بجانب إنشاء حديقة مركزية كمتنفس للسكان.


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