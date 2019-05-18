انفوجراف.. كل ما تريد معرفته عن سحب الأراضى من المستثمرين غير الجادين

كتب – إسلام سعيد

كثفت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال الفترة الأخيرة، لإحكام سيطرتها على الأراضى الصناعية غير المستغلة، لمواجهة تصقيع الأراضى، وفيما يلى انفوجراف عن مواجهة السمسرة وتصقيع الأراضى الصناعية.

- التنمية الصناعية سحبت 900 قطعة أرض من غير الجادين.

- إعادة طرح الأراضى مرة أخرى عقب سحبها فى حالة عدم توفيق أوضاعها.

- وضع جدول زمنى لاستغلال الأرض والتعامل عليها.

- إثبات الجدية على الأرض خلال 6 أشهر من استلامها.

- منع التصرف أو الرهن أو التنازل إلا بعد الانتهاء من تشغيل المصنع.