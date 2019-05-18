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انفوجراف.. كل ما تريد معرفته عن سحب الأراضى من المستثمرين غير الجادين

السبت، 18 مايو 2019 05:00 ص
انفوجراف.. كل ما تريد معرفته عن سحب الأراضى من المستثمرين غير الجادين المهندس مجدى غازى رئيس هيئة التنمية الصناعية
كتب – إسلام سعيد
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كثفت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال الفترة الأخيرة، لإحكام سيطرتها على الأراضى الصناعية غير المستغلة، لمواجهة تصقيع الأراضى، وفيما يلى انفوجراف عن مواجهة السمسرة وتصقيع الأراضى الصناعية.
 
- التنمية الصناعية سحبت 900 قطعة أرض من غير الجادين.
 
- إعادة طرح الأراضى مرة أخرى عقب سحبها فى حالة عدم توفيق أوضاعها.
 
- وضع جدول زمنى لاستغلال الأرض والتعامل عليها.
 
- إثبات الجدية على الأرض خلال 6 أشهر من استلامها.
 
- منع التصرف أو الرهن أو التنازل إلا بعد الانتهاء من تشغيل المصنع.
 
 
 

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