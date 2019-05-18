انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية بالإسماعيلية بغرف عمليات رئيسية وفرعية

الإسماعيلية - السيد فلاح

إنطلقت فى محافظة الإسماعيلية اليوم السبت، امتحانات شهادات الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2018/2019، حيث أدى 12314 طالبًا وطالبة امتحان اللغة العربية والتربية الدينية فى 45 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية الثمانية بالمحافظة.

وأكد الدكتور خالد خلف قبيصي، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية وغرف عمليات فرعية بمختلف الإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات وتذليل أى عقبات.

وأضاف قبيصى خلال بيان له، أن إجمالى طلاب الدبلومات الفنية يبلغ 11314 طالب وطالبة من بينهم 5683 طالب وطالبة بالتعليم الصناعى 2934 طالب وطالبة بالتعليم التجارى 2742 طالب وطالبة بالتعليم الزراعى و152 طالب وطالبة بالتعليم الفندقي.

وخصصت مديرية التربية والتعليم سيارات مصندقة لنقل أوراق الأسئلة من مركز التوزيع الرئيسى بالمديرية على لجان الامتحانات فى حراسة أمنية مشددة، حيث تم التنسيق مع مديريات الأمن والتموين والكهرباء والصحة.

وأكد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، أنهتم توفير التجهيزات المناسبة لمقار الاستراحات الخاصة برؤساء اللجان والمراقبين وعددها 36 استراحة على مستوى الإدارات بمستلزمات تتناسب مع توفير الخدمة الجيدة للسادة المعلمين وتوفير سبل الإعاشة لهم من حيث "الأسرة، والبوتاجازات، والمراوح، والثلاجات، والتليفزيون" حيث تم تخصيص 28 استراحة للرجال و8 استراحات للسيدات.