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انطلاق الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى مالاوى الثلاثاء القادم

السبت، 18 مايو 2019 09:34 م
انطلاق الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى مالاوى الثلاثاء القادم اقتراع _ صورة أرشيفية
ليلونجوى /أ ش أ/
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يتوجه الناخبون فى مالاوى إلى مراكز الاقتراع، يوم الثلاثاء، القادم للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وذكر راديو (صوت أمريكا) - فى نشرته الليلة باللغة الانجليزية - أن 7 مرشحين يتنافسون للفوز بمقعد الرئاسة فى مالاوى من أبرزهم الرئيس الحالى بيتر موثاريكا ونائبه ساولوس كلاوس وزعيم المعارضة لازاروس تشاكويرا.

وأشار (صوت أمريكا) إلى أنه من الصعوبة بمكان التكهن بمن سوف يخرج فائزا فى الانتخابات الرئاسية القادمة فى مالاوي، التى تعتبر واحدة من أفقر الدول الإفريقية.

 


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