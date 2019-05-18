انطلاق الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى مالاوى الثلاثاء القادم

ليلونجوى /أ ش أ/

يتوجه الناخبون فى مالاوى إلى مراكز الاقتراع، يوم الثلاثاء، القادم للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وذكر راديو (صوت أمريكا) - فى نشرته الليلة باللغة الانجليزية - أن 7 مرشحين يتنافسون للفوز بمقعد الرئاسة فى مالاوى من أبرزهم الرئيس الحالى بيتر موثاريكا ونائبه ساولوس كلاوس وزعيم المعارضة لازاروس تشاكويرا.

وأشار (صوت أمريكا) إلى أنه من الصعوبة بمكان التكهن بمن سوف يخرج فائزا فى الانتخابات الرئاسية القادمة فى مالاوي، التى تعتبر واحدة من أفقر الدول الإفريقية.