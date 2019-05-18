انتهاء 80% من أعمال مجمع الخدمات بمدينة قنا الجديدة

قنا - وائل محمد

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا العاملين الأعمال التى يجرى تنفيذها بعدد من المشروعات بمدينة قنا الجديدة، رافقه خلال الجولة المهندس رضوان عبدالرشيد رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة وعدد من القيادات التنفيذية .

بدأ المحافظ جولته بمتابعة إنشاءات محطة محولات كهرباء مدينة قنا الجديدة والتى تقع على مساحة حوالي22 ألف و 500 متر مربع بجهد 66 / 22 ك.ف وبسعة 80 ميجا فولت أمبير بتكلفة إجمالية حوالى 152 مليون جنيه وستقوم المحطة بتغذية مدينة قنا الجديدة بالكهرباء للاستخدامات اليومية للمواطنين، مؤكدا على أهمية خدمات الكهرباء لاسيما وأنها تمثل عاملا أساسيا فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية .

ثم تابع جولته بتفقد مجمع الخدمات بمدينة قنا الجديدة وأشار إلى أن المجمع يشمل " مول تجارى – مسجد – صالة وصول- مبنى ادارى – مبنى خدمات – 3 كافيتريا - 7 غرف امن –مظلات للسيارات والركاب".

وأضاف الهجان أن مجمع الخدمات مقام على مساحة حوالى 15 فدان بتكلفة مالية حوالى 44 مليون جنيه وأن نسبة تنفيذ الأعمال به بلغت حوالى 80%.

واختتم محافظ قنا جولته بتفقد الأعمال الإنشائية التى تجرى بمبنى مستشفى مدينة قنا الجديدة والتى بلغت نسبة التنفيذ بها حوالى 40%، موضحا أن المبنى مقام على مساحة 10 الاف متر مربع ويتكون من 7 طوابق بالإضافة إلى البدروم بطاقة استيعابية 175 سريرًا بتكلفة إجمالية تقدر بحوالى 153 مليون جنيه، ووجه مسئولى الشركة المنفذة بضرورة الانتهاء من الأعمال بالمستشفى فى المواعيد المحددة.

وفى نهاية الجولة أعطى المحافظ تعليماته لمسئولى مدينة قنا الجديدة بتكثيف ورديات العمل بمختلف المشروعات الجارية وسرعة الانتهاء من الأعمال فى المواعيد المحددة.