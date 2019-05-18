اليوم السابع: السيسى يوجه بالانتهاء من مشروعات الإسكان والمرافق

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الأحد، العديد من القضايا والملفات المهمة، على رأسها: أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه باستمرار العمل على الانتهاء من مشروعات الإسكان والمرافق، وفق الجداول الزمنية المقررة ومعايير الجودة التى تم التعاقد عليها، على أن تكون تلك المشروعات بمثابة قيمة مضافة لعملية التنمية فى مصر، وعلى نحو يساهم فى توفير خدمات متميزة للمواطنين.

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