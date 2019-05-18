النيابة تحقق مع المتهم بقتل "خفير الدقى" لسرقة مواد البناء

وجهت النيابة العامة بشمال الجيزة اليوم السبت لـ"علاء.ه" 33 عامًا عامل نظافة ومسجل خطر سرقات تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، على خلفية القبض عليه، بعدما كشفت التحريات تورطه فى مقتل خفير أمن معين لحراسة مواد البناء المخصصة لأعمال إصلاحات كوبرى الدقى.

كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة، أن المتهم تسلل خلسة إلى موقع الإنشاءات للسرقة، إلا أن المجنى عليه شعر به، فحاول مقاومته، إلا أن المتهم باغته بـ4 طعنات قاتلة بـ"سكين" واستولى منه على 600 جنيه وفر هاربًا.

وتابعت التحقيقات، أن أجهزة الأمن تلقت بلاغًا بالعثور على جثة المجنى عليه "كمال.ح" 58 عامًا، ويعمل خفير خاص لحراسة مواد البناء المخصصة لأعمال إصلاحات الكوبري، وانه يرتدى ملابسه كاملة، وبها آثار 4 طعنات أسفل الذقن وأخرى في الرقبة، وبعثرة في محتويات الغرفة.