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النيابة تتسلم التقرير الطبى لسائق "توك توك" تعرض للسرقة بالإكراه بشبرامنت

السبت، 18 مايو 2019 03:16 م
النيابة تتسلم التقرير الطبى لسائق "توك توك" تعرض للسرقة بالإكراه بشبرامنت متهمون بسرقة "توك توك" - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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تسلمت النيابة العامة بجنوب الجيزة التقرير الطبى الخاص بـ"مصطفى السيد" سائق الـ"توك توك" والذى تعرض للسرقة بالإكراه بقرية شبرامنت بمركز أبو النمرس بجنوب الجيزة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

 

ومن جانبها تجرى الأجهزة الأمنية تحريات مكثفة حول الواقعة، وتفرغ كاميرات المراقبة المنتشرة بمحيط الواقعة، للتوصل لهوية المتهمين بسرقة المجنى عليه، والاعتداء عليها بالضرب.

 

وتلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد تعرض سائق للسرقة بالإكراه على يد مجهول، وذكر المجنى عليه "مصطفى السيد" أن شاب مجهول الهوية، طلب منه توصيله، ثم اقتاده لمكان خالي من المارة، واعتدى عليه مما أسفر عن إصابته بوجهه، ثم استولى على الـ"توك توك" الخاص به وفر هاربا.

 

وحرر محضرا بالواقعة، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات وجمع المعلومات، للتوصل لهوية المتهم بارتكاب الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


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