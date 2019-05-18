video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 18 مايو 2019 04:45 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

المشدد 10 سنوات لعاطل بتهمة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح فى المطرية

السبت، 18 مايو 2019 04:01 م
المشدد 10 سنوات لعاطل بتهمة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح فى المطرية محكمة-أرشيفية
كتب عبد الله محمود
إضافة تعليق
قضت محكمة جنايات الجيزة والمنعقدة بالعباسية، اليوم بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامه بالسرقة بالإكراه بالجيزة.
 
 
وكشفت تحقيقات النيابة، قيام المتهم صبحى.س  30 سنة، بالتخصص فى سرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح، حيث تم ضبطه، أثناء محاولة سرقة رجل مسن بالإكراه تحت تهديد السلتح، أثناء قيام المجنى عليه بسحب مبالغ مالية من ماكينة الصراف الآلى، حيث فوجئ بالمتهم يعتدى عليه مستخدما سلاح أبيض كان بحوزته، وأحدث به عدة إصابات وأستولى منه على هاتف محمول، ومبلغ من المال، وفرا هاربا .
 
 
والبداية كانت أثناء مرور قوة أمنية من قوة قسم شرطة المطرية، لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، فتنامى إلى سمعتهم صوت استغاثة، على الفور توجهوا إلى مكان الاستغاثة، وتبين أن المستغيث رجل مسن فى العقد السادس من العمر يدعم محمد على فى حالة ذغر، وبسؤاله عن سبب استغاثته أفاد بتعرضه للسرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح من قبل شخص مجهول، وفرا هاربا.
 
 
وبتكثيف التحريات، وتعقب خط سير المتهم، تمكنت ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة الأمنية المرافقة معهم، من ضبط المتهم أثناء أختبائها بأحد الجراجات بالمنطقة، وبحوزته المسروقات، تم أقتيادته لقسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة معه.
 
 
وتبين من تحقيقات النيابة أيضا، أن المتهم أتخذ من دائرة القسم مكانا له للقيام بأعماله الإجرامية لسرقة المواطنين بالإكراه، حيث تبين أيضا قام بسرقة عدد كبير من ضحاياه تحت تهديد السلاح، وأنه استغل ذلك الطريق فى تحقيق مبالغ مالية غير مشروعة.
 
 
عقب انتهاء التحقيقات معه، أحالته النيابة العامة لمحكمة الجنايات، التى أصدرت ضده حكمها بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة السرقة بالإكراه، وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه للمتهم بالاتجار بالحشيش

السجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف للمتهم بالاتجار فى المواد المخدرة بالهرم

السجن المشدد 7 سنوات لـ 3 متهمين بسرقة سيدة بالإكراه

السجن المشدد 10 سنوات لسائق قتل زوجته ببولاق الدكرور

السجن المشدد 5 سنوات لموظف متهم بتزوير محررات رسمية لقطعة أرض بالمطرية

السجن المشدد 3 سنوات لـ 3 متهمين بسرقة مواطن بالإكراه بالجيزة

سرقه بالاكراه

رجل مسن

منطقة المطرية

جرائم سرقة

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
بالقانون.. إزاى ترجع تليفونك المسروق فى 9 خطوات

بالقانون.. إزاى ترجع تليفونك المسروق فى 9 خطوات

6 أهداف لقرار الحكومة حول قياس تنافسية المحافظات.. تعرف عليها

6 أهداف لقرار الحكومة حول قياس تنافسية المحافظات.. تعرف عليها

أوروبا تعلن الحرب على حجاب الصغيرات.. النمسا تقر قانون يمنع غطاء الرأس بالمدارس الابتدائية بزعم حماية الفتيات من الاستعباد.. منظمة إسلامية تطعن على دستوريته.. ومساعى ألمانية لخطوة مماثلة رغم الانتقادات

أوروبا تعلن الحرب على حجاب الصغيرات.. النمسا تقر قانون يمنع غطاء الرأس بالمدارس الابتدائية بزعم حماية الفتيات من الاستعباد.. منظمة إسلامية تطعن على دستوريته.. ومساعى ألمانية لخطوة مماثلة رغم الانتقادات

تعليمات مشددة لرؤساء شركات توزيع الكهرباء بتقسيط "التراكمات" على نفس أشهر المحاسبة.. والفصل عقوبة من يمس حق المواطنين.. 200 شكوى يومية ما بين أخطاء فواتير وفنية وكيدية.. ومتابعة دورية لسرعة الاستجابة للشكاوى

تعليمات مشددة لرؤساء شركات توزيع الكهرباء بتقسيط "التراكمات" على نفس أشهر المحاسبة.. والفصل عقوبة من يمس حق المواطنين.. 200 شكوى يومية ما بين أخطاء فواتير وفنية وكيدية.. ومتابعة دورية لسرعة الاستجابة للشكاوى

مانشستر سيتي يبحث عن ثلاثية تاريخية ضد واتفورد فى نهائى الكأس

مانشستر سيتي يبحث عن ثلاثية تاريخية ضد واتفورد فى نهائى الكأس

طولى رموشك بالقطن.. 4 حيل سحرية رائعة علشان تبرزى جمالك

طولى رموشك بالقطن.. 4 حيل سحرية رائعة علشان تبرزى جمالك

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة