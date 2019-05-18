المشدد 10 سنوات لعاطل بتهمة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح فى المطرية

قضت محكمة جنايات الجيزة والمنعقدة بالعباسية، اليوم بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامه بالسرقة بالإكراه بالجيزة.

وكشفت تحقيقات النيابة، قيام المتهم صبحى.س 30 سنة، بالتخصص فى سرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح، حيث تم ضبطه، أثناء محاولة سرقة رجل مسن بالإكراه تحت تهديد السلتح، أثناء قيام المجنى عليه بسحب مبالغ مالية من ماكينة الصراف الآلى، حيث فوجئ بالمتهم يعتدى عليه مستخدما سلاح أبيض كان بحوزته، وأحدث به عدة إصابات وأستولى منه على هاتف محمول، ومبلغ من المال، وفرا هاربا .

والبداية كانت أثناء مرور قوة أمنية من قوة قسم شرطة المطرية، لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، فتنامى إلى سمعتهم صوت استغاثة، على الفور توجهوا إلى مكان الاستغاثة، وتبين أن المستغيث رجل مسن فى العقد السادس من العمر يدعم محمد على فى حالة ذغر، وبسؤاله عن سبب استغاثته أفاد بتعرضه للسرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح من قبل شخص مجهول، وفرا هاربا.

وبتكثيف التحريات، وتعقب خط سير المتهم، تمكنت ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة الأمنية المرافقة معهم، من ضبط المتهم أثناء أختبائها بأحد الجراجات بالمنطقة، وبحوزته المسروقات، تم أقتيادته لقسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة معه.

وتبين من تحقيقات النيابة أيضا، أن المتهم أتخذ من دائرة القسم مكانا له للقيام بأعماله الإجرامية لسرقة المواطنين بالإكراه، حيث تبين أيضا قام بسرقة عدد كبير من ضحاياه تحت تهديد السلاح، وأنه استغل ذلك الطريق فى تحقيق مبالغ مالية غير مشروعة.

عقب انتهاء التحقيقات معه، أحالته النيابة العامة لمحكمة الجنايات، التى أصدرت ضده حكمها بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة السرقة بالإكراه، وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص.