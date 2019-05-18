المؤبد لـ3 أشقاء بتهمة الاتجار فى الهيروين بالمطرية

كتب ــ أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة 3 متهمين بالاتجار فى المواد المخدرة بالمطرية، بالسجن المؤبد وإلزامهم بالمصاريف الجنائية.

وأسندت النيابة للمتهمين "ح.ع"، و"ن.ع"، و"ه.ع"، تهمة حيازة وإحراز مخدر الهيروين بقصد الاتجار، بدون تصريح وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون تصريح، وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

ترجع الواقعة بتلقى قسم المطرية، بلاغاً يفيد بقيام المتهمين السابق ذكرهم بالاتجار بالمواد المخدرة بدائرة القسم، وبتكثيف التحريات وإعداد الأكمنة نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقسم المطرية، من ضبط المتهمين وبحوزتهم كمية كبيرة من مخدر الهيروين بقصد الاتجار، ومبلغ مالى من متحصلات تجارتهم.