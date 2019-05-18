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القومى للمرأة يطالب الوزارات والهيئات بتنفيذ كود الإتاحة بالمبانى لذوى الإعاقة

السبت، 18 مايو 2019 03:17 م
القومى للمرأة يطالب الوزارات والهيئات بتنفيذ كود الإتاحة بالمبانى لذوى الإعاقة الدكتورة هبة هجرس عضو المجلس القومى للمراة مقررة لجنة المرأة ذات الإعاقة
كتب محمود راغب
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طالبت لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس القومى للمرأة الوزارات والهيئات العامة والخاصة والجهات المعنية على مستوى الجمهورية العمل على إتاحة مبانيها وخدماتها للنساء والفتيات ذوات الإعاقة وجموع الأشخاص ذوى الإعاقة بتنفيذ كود الاتاحة فى المبانى التى تنشأ الآن.

كما طالبت بتنفيذ الإتاحة عند الإحلال والتجديد الدورى للمبانى القائمة ورصد موازنات لإتاحة المبانى الخدمية القديمة وذلك تفعيلًا لما نص عليه كود الإتاحة المصرى وقانون حقوق الأشخاص ذوى الاعاقة رقم 10 لسنة 2018، وتأكيدًا على التزام مصر بتنفيذ ما نصت عليه الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة التى وقعت وصدقت عليها مصر.

جاء ذلك فى بيان للجنة بمناسبة احتفالات العالم باليوم العالمى للتوعية بالإتاحة "إمكانية الوصول" Global Accessibility Awareness Day (GAAD) والذى يصادف سنويا الخميس الثالث من شهر مايو ويتم الاحتفال به هذا العام للعام الثامن على التوالى.

وأكدت اللجنة فى بيانها أن المرأة ذات الإعاقة الأكثر احتياجا للإتاحة لكونها إمرأة وأيضاً بسبب إعاقتها، وتتشارك جميع شرائح النساء مع المرأة ذات الإعاقة فى احتياجهن الشديد للاتاحة، ومن هن أمهات الأطفال من ذوى الإعاقة، وزوجة الشخص ذو إعاقة، وابنة لشخص ذو إعاقة والمرأة المسنة.

ومن جانبها أكدت الدكتورة هبة هجرس عضو المجلس القومى للمرأة مقررة لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس، أن المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وبدعم شخصى كامل منها ضرب مثلا رائعا فى السعى لإتاحة المنشات والخدمات للنساء ذات الإعاقة ولكل الاشخاص ذوى الإعاقة فى أنحاء الجمهورية حيث أطلق من خلال لجنته لجنة المرأة ذات الإعاقة مبادرة رائدة تحت عنوان "محافظة صديقة للأشخاص ذوى الإعاقة " يتم تنفيذها الآن فى عدد من المحافظات منها بنى سويف والدقهلية وسوهاج وجارى الإعداد لانطلاقها فى دمياط والمنوفية وأحياء الأميرية والزيتون بالقاهرة.

 


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