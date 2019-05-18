القبض على عاطل بحوزته 101 لفافة هيروين فى الغربية

الغربية - محمد طارق

ألقى ضباط مباحث قسم شرطة ثان طنطا بمحافظة الغربية القبض على عاطل بحوزته كمية من مخدر الهيروين قبل توزيعها على عملائه بدائرة القسم.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية يفيد بورود إخطار من الرائد أحمد الحجار رئيس مباحث قسم ثان بتمكن النقيب محمود عبد الجواد من ضبط "أ.هـ" 26 سنة عاطل مقيم بشارع سعيد ثان طنطا، بحوزته 101 لفافة هيروين تزن 200 جرام وسلاح أبيض وهاتف محمول.

تم نقل المتهم لديوان القسم وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بغرض الاتجار، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.