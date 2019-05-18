الرئيسية أخبار عاجلة العربية: السعودية ودول خليجية توافق على نشر قوات أمريكية لمواجهة إيران السبت، 18 مايو 2019 12:33 ص قوات أمريكية - أرشيفية كتب أحمد عبد الرحمن إضافة تعليق أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها، بأن السعودية ودول خليجية وافقت على إعادة نشر قوات أمريكية فى مواجهة إيران. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. مشروع قانون أمريكى لمنح 4000 تأشيرة لأفغان ساعدوا القوات الأمريكية القوات الأمريكية ترفع درجة الاستعداد الأمنى بقواعدها ومعسكراتها فى العراق القوات الأمريكية تؤكد دعمها للقوات الأفغانية فى الجهود المبذولة للسلام الحرب أم العقوبات أدوات الصراع الأمريكى – الإيرانى.. قوات أمريكية فى طريقها للشرق الأوسط ردا على باليستى إيران.. ترامب يضيف المزيد من العقوبات على الصلب والحديد.. وخطأ فى حسابات طهران يوقعها تحت مقصلة أوروبا إيران تصنف كل القوات الأمريكية فى الشرق الأوسط إرهابية السعوديه دول خليجيه قوات امريكيه مواجهه ايران العربيه اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال لا توجد تعليقات على الخبر الحساب الرسمى لموسوعة جينيس يحتفى بمحور روض الفرج: مثير لإعجاب العالم فيديو.. الرئيس السيسى: الجيش والشرطة هما جناحا الأمن للأمة المصرية زيادة المكون المحلى و تدعيم الصناعات الوطنية ..الدولة تحتاج إلى استراتيجية صناعية كبرى تنهض بالبلاد مثل الملابس والبتروكيماويات والحديد.. الهدف تحقيق معدل نمو صناعى بنسبة 10% ولا نريد حلولا صناعية شكلية النصف الآخر 12.. أليدا وجيفار قصة حب ثورية بين مناضلين أسفرت عن 4 أبناء.. المقاومة الكوبية جمعت أشهر ثائر فى العصر الحديث بزوجته.. لم يثق بها فى البداية وأعتقد أنها تتجسس عليه جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الإسماعيلي والداخلية مخالفات تعرضك للحبس فى قانون المرور..ثبوت ارتكاب قائد السيارة حادث مروري بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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