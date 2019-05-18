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العربية: السعودية ودول خليجية توافق على نشر قوات أمريكية لمواجهة إيران

السبت، 18 مايو 2019 12:33 ص
العربية: السعودية ودول خليجية توافق على نشر قوات أمريكية لمواجهة إيران قوات أمريكية - أرشيفية
كتب أحمد عبد الرحمن
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السعوديه

دول خليجيه

قوات امريكيه

مواجهه ايران

العربيه

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