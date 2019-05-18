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الطب البيطرى بالدقهلية: برامج تحصين دورية ضد الأمراض الوبائية

السبت، 18 مايو 2019 01:22 م
الطب البيطرى بالدقهلية: برامج تحصين دورية ضد الأمراض الوبائية تحصين ماشية
الدقهلية – سارة الباز
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صرح الدكتور عبد المنعم السيد المنجي، مدير مديرية الطب البيطرى بالدقهلية، بأنه وفقا لإحصائيات مديرية الطب البيطرى بالدقهليه، فقد وصول عدد رؤوس الماشية بالمحافظة إلى حوالى 400 ألف رأس، مشيرا إلى أن المديرية لديها فريق من الأطباء البيطريين المدربين لتنفيذ برامج للندوات الإرشادية بشكل يومى فى كافة مراكز المحافظة بعد التنسيق مع شيوخ القرى ورؤساء المراكز والجمعيات الزراعية، وذلك بالإستعانة بوسائل مساعدة للتوعية بالموضوعات المهمة المؤثرة على صحة المواطنين والثروة الحيوانية بما ينعكس إيجابا على الأمن القومى.

وأضاف المنجى خلال تصريح لـ "اليوم السابع" أن المديرية تنظم برامج تحصين دورية ضد الأمراض الوبائية والمشتركة مثل الحمى القلاعية كل 4 أشهر، والجدرى كل 9 أشهر، بالإضافة إلى حمى الوادى المتصدع، والتسمم الدموي، والجلد العقدي، ويتم التحصين وفق برامج معدة مسبقا تشمل تغطية كافة أنواع الماشية فى قرى وعزب جميع المراكز لمنع دخول وانتشار الأمراض من خلال لجان الطب البيطرى المكلفة بالتحصين فى الكمائن والأسواق وقطعان العرب الرحل، لافتا إلى إجراء المسح الشامل للبروسيلا والدرن مجانا، وتنظيم لجان رش مجانية أخرى للوقاية من الطفيليات الخارجية، والعلاج الجماعى للوقاية من الطفيليات الداخلية.

 


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