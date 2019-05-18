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الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا ضمن نظام "بيدو" للملاحة

السبت، 18 مايو 2019 09:15 ص
الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا ضمن نظام "بيدو" للملاحة قمر صناعى-صورة ارشيفية
أ ش أ
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أطلقت الصين قمرا صناعيا جديدا ضمن نظام (بيدو) للملاحة عبر الأقمار الصناعية (بي دي إس)، وذلك من مركز شيتشانج لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان الصينية.

 

وذكر مركز شيتشانج لإطلاق الأقمار الصناعية - في بيان اليوم السبت - أن القمر الصناعي تم إطلاقه في وقت مبكر صباح اليوم على متن الصاروخ الحامل (لونج مارش-3 سي)، فيما يعد القمر هو الرابع في نظام (بي دي إس-2).

 

ومن المقرر أن يعمل القمر الجديد عقب بلوغه المدار الجغرافي الثابت وإجراء اختبارات في المدار، مع الأقمار من نظام (بي دي إس) لتزويد المستخدمين بخدمات أكثر موثوقية.

 

يذكر أن نظام (بي دي إس-2) يوفر خدمة مستقرة وموثوقة منذ تشغيله، وتحسنت دقته في تحديد المواقع من 10 إلى 6 أمتار.

 

 


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