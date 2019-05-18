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خالد صلاح
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الصين تحث المجتمع الدولى على تعزيز جهود مكافحة الإرهاب فى سوريا

السبت، 18 مايو 2019 09:12 ص
الصين تحث المجتمع الدولى على تعزيز جهود مكافحة الإرهاب فى سوريا الارهاب فى سوريا
أ ش أ
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حث مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة ما تشاو شيوي، المجتمع الدولي على بذل المزيد من الجهود لمكافحة الإرهاب في سوريا، والمساعدة في استعادة الأمن والاستقرار هناك.

 

وقال شيوي - في كلمة خلال اجتماع لمجلس الأمن بشأن سوريا نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم،السبت، "من الضروري مكافحة الإرهاب بحزم، والحفاظ على استقلال سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، من أجل استعادة الأمن والاستقرار في كل أرجاء البلاد، في أقرب وقت ممكن".

 

وأضاف أن "مكافحة الإرهاب جزء رئيسي من حل القضية السورية، وأنه بدون القضاء على الإرهاب، لن ينعم الشعب السوري بالسلام ولن تنعم دول المنطقة بالأمن".

 

وأوضح أنه يتعين على المجتمع الدولي التصدي بحزم لكل الجماعات المصنفة إرهابية من قبل مجلس الأمن، ومواصلة تعزيز الإنجازات التي تحققت في إطار مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن الصين تراقب الوضع في سوريا عن كثب.

 

ولفت إلى أن روسيا وتركيا وقعتا على مذكرة تفاهم في سبتمبر 2018، وأكدتا بذلك عزمهما على مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، بهدف الحفاظ على الاستقرار شمال غربي سوريا.

 

 


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