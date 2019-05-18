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الشرطة عكرت مزاج المدمنين.. ضبطت 15 كيلو مخدرات بالمحافظات

السبت، 18 مايو 2019 01:00 ص
الشرطة عكرت مزاج المدمنين.. ضبطت 15 كيلو مخدرات بالمحافظات أرشيفية _ مخدرات
كتب محمود عبد الراضي
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واصل قطاع مكافحة المخدرات حملاته لملاحقة حائزى المواد المخدرة التى تضر بصحة الشباب وتدمر عقولهم.

ونجحت مكافحة المخدرات فى حملات شنتها على أماكن متفرقة من الجمهورية فى ضبط 15 كيلو حشيش وبانجو ومواد تخليقية.

ونجح قطاع مكافحة المخدرات على مدار الأشهر الماضية فى إزالة 814 فدان زراعات نباتات مخدرة، و98 طنا من مخدر الحشيش، و2230 كيلو من مخدر الهيروين، و580 كيلو من مخدر الكوكايين، و318 كيلو من مخدر الأفيون، و498,118,248 قرص مخدر، بإجمالى قضايا 178760 ارتكبها 196602 متهم.


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