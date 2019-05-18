السيطرة على حريق شب بسوق الجملة بالمنصورة بعد احتراق ثلاجة لحفظ الفواكه

تلقي اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجده تفيد بنشوب حريق بسوق الجمله التابعه لحي غرب بالمنصوره وعلي الفور انتقلت قوات الدفاع المدني، وتبين أن الحريق بدأ من كابل كهرباء داخل محول سوق الجملة مما أدى إلى احتراق ثلاجة حفظ الفواكه داخل السوق واشتعال بعض الملابس وسجاد خاصة بالمواطن محمود السباك يقيم خلف سوق الجمله بحاره شومان، ولم يسفر الحريق عن وقوع خسائر في الارواح وتم اخماد الحريق بواسطة رجال الحماية المدنية وجاري تحرير محضر بالواقعة.