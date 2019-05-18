السكة الحديد تطرح اليوم تذاكر قطارات 27 رمضان للحجز أمام المسافرين

تطرح هيئة السكة الحديد، اليوم السبت، مقاعد القطارات التى ستتحرك يوم 1 يونيو الموافق 27 رمضان المدرجة ضمن جداول التشغيل العادية، كما تطرح غدًا الأحد مقاعد القطارات التى ستتحرك يوم 2 يونيو الموافق 28 رمضان، والاثنين تطرح مقاعد القطارات التى ستتحرك يوم 3 يونيو الموافق 29 رمضان، والثلاثاء تطرح مقاعد القطارات التى ستتحرك يوم 4 يونيو الموافق 30 رمضان.

يذكر أن هيئة السكة الحديد بدأت حجز مقاعد القطارات المدرجة ضمن جداول التشغيل العادية الطبيعية أول أمس الخميس، حيث أغلقت كافة منافذ الحجز الخارجية، واشترطت الحجز بموجب بطاقة الرقم القومى بحد أقصى 4 تذاكر لكل راكب.