السجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه للمتهم بالاتجار بالحشيش

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار السيد البدوي، بمعاقبة المتهم "م.ر"، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار بالحشيش والترامادول بالجيزة.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد البدوي ابو القاسم وعضوية المستشارين محمد الجندي وعلي مختار .

وأسندت النيابة للمتهم "م.ر" حيازة وإحراز مخدر الحشيش والترمادول بقصد الاتجار، بالجيزة بدون تصريح وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا.

ترجع الواقعة إلى تلقى قسم البدرشين، بلاغاً يفيد بقيام المتهم المذكور بالاتجار بالمواد المخدرة، وبتكثيف التحريات أمكن ضبط المتهم وبحوزته كمية من المواد المخدرة.