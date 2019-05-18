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السجن المؤبد للمتهم بقتل مواطن والشروع فى قتل آخرين بالمرج

السبت، 18 مايو 2019 03:34 م
السجن المؤبد للمتهم بقتل مواطن والشروع فى قتل آخرين بالمرج محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة المتهم "إ.ب" بالسجن المؤبد، لاتهامه بقتل مواطن وشروعه فى قتل آخرين بالمرج.
 
واسندت النيابة للمتهم "إ.ب"، عاطل، تهمة قتل المجني عليه "س .د "، مع سبق الأصرار بسبب خلاف بينهما، بأن أعد لذلك الغرض سلاح نارى وتوجه للمكان الذى أيقن تواجد المجنى عليه به، وما أن أبصره حتى أطلق عليه عيارا ناريا من فرد خرطوش فى رأسه محدثا إصابته التى أودت بحياته.
 
كما شرع المتهم  في قتل المجني عليهما "ع .ح "، "س .أ "، عمدا، بأن أطلق عدة أعيرة نارية صوبهم مما أدى لإصابتهم الموصوفة بتقرير الطب الشرعى.
 
 
 

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